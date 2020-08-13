متى موعد فتح التسجيل في حساب المواطن .. البرنامج يوضح

بعد وقف باب التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ تاريخ صرف الدعم للدفعة 28 دورة شهر مارس الماضي وذلك ضمن قيام البرنامج بإجراء تعديل ضوابط الدعم، يتساءل المواطنون السعوديون باستمرار عن موعد استئناف التسجيل في حساب المواطن، وردًا على هذا التساؤل المستمر اوضح حساب المواطن مؤكدًا انه لا يوجد تاريخ معين لذلك ، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري

التسجيل في حساب المواطن

ضوابط الدعم في حساب المواطن

ويُذكر أن حساب المواطن أجرى تعديلات على ضوابط الدعم مؤخرًا والتي شملت :

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الفرد المستقل.

تعليق التسجيل مؤقتًا في برنامج حساب المواطن وعدم استقبال الطلبات الجديدة .

تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وفيما يتعلق بالتعديل المتعلق بالفرد المستقلفقد ألزم حساب المواطن الفرد المسجل كمستقل بإضافة ما يثبت هذه الاستقلالية في المسكن وذلك لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم ، وحدد البرنامج وسائل الاثبات والتي تمثلت في:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد، أو الكليات العسكرية.

وأما التعديل بشأن تحديد حد أعلى للاستحقاق، فتضمن أن يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

وأوضح برنامج حساب المواطن في أكثر من مناسبة شرائط أهلية الاستحقاق للدعم المالي من البرنامج والتي تشمل التالي: