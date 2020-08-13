محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة. وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة.الجيش الوطني الليبي الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة "الغزو التركي" في مصراتة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-13 أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة. وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة. Advertisements 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 01:42 PM مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة. وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة. ، الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة "الغزو التركي" في مصراتة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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