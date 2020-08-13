أسعار الذهب في السعودية تعاود الارتفاع اليوم الخميس

الخميس 13 أغسطس 2020

عاودت أسعار الذهب في السعودية الارتفاع، اليوم الخميس، بعد هبوط كبير أمس، بالتوازي مع زيادة ملحوظة للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



وزاد سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية إلى 233.05 ريال (62.15 دولار) مقارنة بـ 228.95 ريال (61 دولارا) أمس.

كما قفز سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية إلى 203.92 ريال (54.38 دولار) مقارنة بـ 200.3 ريال (53.4 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 174.79 ريال (46.61 دولار) مقارنة بـ 171.7 ريال (45.7 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

في حين تراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى 7.24 الف ريال (1933 دولار) مقارنة بـ 7.12 ألف ريال (1899 دولار) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب 1631.37 ريال (435.03 دولار) مقارنة بـ 1602.2 ريال (427.3 دولار) أمس.

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قفزة في سعر الذهب عالميا

عالميا، صعد الذهب في مستهل تعاملات اليوم بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود فوق 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة.

وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مقابل بقية العملات مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8 % إلى 25.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 934.95 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 2140.89 دولار للأوقية.