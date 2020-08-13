شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تنفذ حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الجولة ضبط 5 أجهزة تعقيم لا تعمل، و34.750 كيلو جرام أسماك فاسدة، 14 كيلو جرام ربيان فاسد، 28 سكين وأدوات تنظيف وتقطيع غير صالحة للإستخدام، إضافة إلى ضبط رخصة صحية غير مجددة.
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