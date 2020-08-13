شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تنفذ حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت عدد من الجهات متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بلدية وسط الدمام، وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، والضبط الأمني الإداري بالأمن العام "الشرطة"، جولة ميدانية في سوق الأسماك المركزي بالدمام.

وتم خلال الجولة ضبط 5 أجهزة تعقيم لا تعمل، و34.750 كيلو جرام أسماك فاسدة، 14 كيلو جرام ربيان فاسد، 28 سكين وأدوات تنظيف وتقطيع غير صالحة للإستخدام، إضافة إلى ضبط رخصة صحية غير مجددة.