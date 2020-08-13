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نمو أرباح إكسترا في الربع الثاني إلى 90 مليون ريال
بعد ارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، إلى 90.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 72.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 24.7%.
ونمت الأرباح بنسبة 160.6%، مقابل تلك المحققة في الربع الأول من 2020، والتي كانت 34.6 مليون ريال.
وخلال النصف الأول من 2020، حققت إكسترا أرباحاً بلغت قيمتها 125 مليون ريال، مقابل 106 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 17.6%.
وعزت الشركة نمو أرباحها الفصلية لارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة خاصة مع بداية شهر يونيو نتيجة صدور القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات قبل تطبيق الضريبة.
وارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 33.5% عن الربع المماثل من العام السابق، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.9% ليسجل 276.1 مليون مقابل 226.5 مليون عن الربع المماثل من العام الماضي.
وذكرت إكسترا أن نمو الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية.
وكانت أرباح الربع الثاني من العام السابق تضمنت 17.4 مليون ريال أرباحا غير متكررة نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.
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