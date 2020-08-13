النيابة تصدر كتيبًا يضم ترجمة لأهم المصطلحات النيابية

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيه من النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وانطلاقاً من دورها التوعوي والتثقيفي، أصدرت النيابة العامة كتيباً يضم ترجمة باللغة الإنجليزية لأهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في النيابة العامة في مجال العدالة الجنائية، واعتمدته كمرجع في برامج اللغة الانجليزية الخاصة بتدريب ملازمي التحقيق.

وضم الكتيب 442 مصطلحاً ومفهوماً، قامت على ترجمتها وتحكيمها لجنة متخصصة في اللغة الإنجليزية، بإشراف من اللجنة العلمية في النيابة العامة.

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وقال النائب العام في مقدمة الكتيب إن النيابة العامة تسعى من خلال ترجمة هذه المصطلحات العدلية والنيابية والقانونية إلى زيادة الرصيد العلمي والمعرفي لمنسوبي النيابة العامة والمهتمين بالعدالة الجنائية في المملكة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة إضافة إلى مشاركتها العلمية في مجال تخصصها، تمارس أدواراً توعوية تستهدف تثقيف متابعات الخليج 365 والمقيم في المملكة مثل فعالية “اسأل النيابة” والتواصل المباشر مع الجمهور من خلال معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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