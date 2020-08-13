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آلية عودة المواطنين وأفراد أسرهم من غير السعوديين من الكويت
لا حاجة لأخذ تصريح مسبق ويجب وجود شهادة فحص كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة لدى الكويت أنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق بالنسبة للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين.
وقالت سفارة المملكة لدى الكويت: يسر السفارة أن توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة إلى المملكة بأنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقوهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداءً من الآن.
وشددت على ضرورة وجود إثبات شهادة فحص PCR لغير السعوديين بنتيجة سلبية لفيروس كورونا المستجد بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
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