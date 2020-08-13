السعودية: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المملكة إن التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب السعودية.

جاء ذلك خلال كلمة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد العزيز الواصل في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، حيث أكد أن أسلحة الميليشيات المسلحة المدعومة من طهران تعمل على زعزعة استقرار المنطقة العربية.

حظر أسلحة إيران:

كما دعا إلى تمديد حظر السلاح على إيران، مشددًا على أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة.

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وفي يوليو الماضي، وجّهت السعودية، رسالة لمجلس الأمن جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.

وأكدت المملكة في رسالتها على أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد.

كما كشفت الرسالة السعودية أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية. ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.

إلى ذلك، قالت الرسالة إن المملكة تأمل في أن تتصرف طهران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.

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