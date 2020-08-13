حقوق الإنسان: 10 احتياجات أساسية للطفل

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هناك العديد من الاحتياجات الأساسية للطفل من أجل تنشئته في بيئة صحية منها احتياجات صحية واجتماعية ونفسية وعاطفية.

وقالت حقوق الإنسان عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الاحتياج الاجتماعي للطفل يتضمن كل ما يلزم تهيئة الطفل بدنيًا ونفسيًا وأخلاقيًا بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين، أما الاحتياجات النفسية للطفل فتتمثل في كل ما يلزم لضمان نموه النفسي السوي بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتعامله بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي الملائم إن لزم الأمر.

وشددت الهيئة على أن الاحتياجات الثقافية للطفل تتضمن كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر، وبالنسبة إلى الاحتياجات العاطفية للطفل فهي كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية أو توفير أسرة بديلة حاضنة أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.

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ويمكن الاطلاع على التغريدة من

وفيما يلي الإنفوجرافيك:

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