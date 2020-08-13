- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان: 10 احتياجات أساسية للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقوق الإنسان: 10 احتياجات أساسية للطفل
منها ضمان اكتسابه مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هناك العديد من الاحتياجات الأساسية للطفل من أجل تنشئته في بيئة صحية منها احتياجات صحية واجتماعية ونفسية وعاطفية.
وقالت حقوق الإنسان عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الاحتياج الاجتماعي للطفل يتضمن كل ما يلزم تهيئة الطفل بدنيًا ونفسيًا وأخلاقيًا بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين، أما الاحتياجات النفسية للطفل فتتمثل في كل ما يلزم لضمان نموه النفسي السوي بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتعامله بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي الملائم إن لزم الأمر.
وشددت الهيئة على أن الاحتياجات الثقافية للطفل تتضمن كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر، وبالنسبة إلى الاحتياجات العاطفية للطفل فهي كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية أو توفير أسرة بديلة حاضنة أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
ويمكن الاطلاع على التغريدة من
.
تعرّف على احتياجات الطفل.#حقوق_الطفل#السعودية pic.twitter.com/OeCCvEJpuq— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 13, 2020
وفيما يلي الإنفوجرافيك:
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان: 10 احتياجات أساسية للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.