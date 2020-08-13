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النواب اللبناني يقر الطوارئ في بيروت

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2020-08-13

النواب اللبناني يقر الطوارئ في بيروت

عقد جلسته في مبنى ​الأونيسكو

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقر مجلس النواب اللبناني خلال جلسة اليوم الخميس تطبيق حالة الطوارئ في بيروت.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد دعا مجلس النواب لعقد جلسة عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم في مبنى الأونيسكو الكائن في الشطر الغربي من بيروت، بعدما تضرر المقر الرسمي للبرلمان لقربه من مرفأ بيروت الذي هزه انفجار عنيف الأسبوع الماضي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب الآلاف بجروح.

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وجاء في دعوة بري أن هذه الجلسة الطارئة مخصصة لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت.

وبفعل هول الكارثة التي ضربت لبنان في 4 أغسطس الجاري، أعلن مجلس الوزراء حالة طوارئ جزئية في مدينة بيروت في اليوم التالي.

وحالة الطوارئ نظام قانونيّ تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، مما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.

ومن النتائج المترتبة على إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، ويفهم بذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات والمخافر ووحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما في ذلك رجال الإطفاء. وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية العليا.



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