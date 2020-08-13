محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية. هيئة الغذاء والدواء الرياض هيئة الغذاء والدواء الرياض 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 01:58 PM Advertisements الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف ،

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