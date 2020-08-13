، الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشرعان": الأمانة تُواصل رصد أي تعديات للتعامل معها

أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.أمانة منطقة الجوف