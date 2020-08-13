، الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.
وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.
وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.أمانة منطقة الجوف
الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكوميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-13
أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.
وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.
وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:52 PM
"الشرعان": الأمانة تُواصل رصد أي تعديات للتعامل معها
أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.
وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.
وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.
، الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.