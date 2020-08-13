، جدة.. فريق طبي ينقذ قدم طفل من البتر بعد حادث مروري ،

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أسهَمَ فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بعد مشيئة الله، في إنقاذ قدم طفل من البتر، يبلغ من العمر ١٣ سنة؛ إثر تعرضه لحادث مروري.
وفي التفاصيل، حضر الطفل برفقة ذويه إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة حرجة؛ نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر مضاعف في مناطق متعددة من الجسم، وأجريت له سريعًا الإجراءات الأولية والإشاعات والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله لغرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين الأولى لإيقاف النزيف وتثبيت الكسور في الجسم والقدم بإشراف فريق من استشاريي جراحة العظام.
في حين كانت العملية الثانية عملية ميكروسكوبية لنقل شريحة عضلية من الظهر وزراعتها في القدم، واستغرقت العملية ٨ ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستعاد الطفل صحته وقدرته على الحركة.
وشارك في العمليتين كل من الدكتور عاطف فراج استشاري جراحة عظام، والدكتور عصام حمدي، والدكتور علي الدلجاوي، ومديرة العمليات نجاة نعمان.فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
جدة.. فريق طبي ينقذ قدم طفل من البتر بعد حادث مروريمحمد حضاض الخليج 365 2020-08-13
أسهَمَ فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بعد مشيئة الله، في إنقاذ قدم طفل من البتر، يبلغ من العمر ١٣ سنة؛ إثر تعرضه لحادث مروري.
وفي التفاصيل، حضر الطفل برفقة ذويه إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة حرجة؛ نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر مضاعف في مناطق متعددة من الجسم، وأجريت له سريعًا الإجراءات الأولية والإشاعات والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله لغرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين الأولى لإيقاف النزيف وتثبيت الكسور في الجسم والقدم بإشراف فريق من استشاريي جراحة العظام.
في حين كانت العملية الثانية عملية ميكروسكوبية لنقل شريحة عضلية من الظهر وزراعتها في القدم، واستغرقت العملية ٨ ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستعاد الطفل صحته وقدرته على الحركة.
وشارك في العمليتين كل من الدكتور عاطف فراج استشاري جراحة عظام، والدكتور عصام حمدي، والدكتور علي الدلجاوي، ومديرة العمليات نجاة نعمان.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:33 PM
عمليتان جراحيتان بمستشفى "المؤسس" استمرت إحداهما 8 ساعات
أسهَمَ فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بعد مشيئة الله، في إنقاذ قدم طفل من البتر، يبلغ من العمر ١٣ سنة؛ إثر تعرضه لحادث مروري.
وفي التفاصيل، حضر الطفل برفقة ذويه إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة حرجة؛ نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر مضاعف في مناطق متعددة من الجسم، وأجريت له سريعًا الإجراءات الأولية والإشاعات والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله لغرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين الأولى لإيقاف النزيف وتثبيت الكسور في الجسم والقدم بإشراف فريق من استشاريي جراحة العظام.
في حين كانت العملية الثانية عملية ميكروسكوبية لنقل شريحة عضلية من الظهر وزراعتها في القدم، واستغرقت العملية ٨ ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستعاد الطفل صحته وقدرته على الحركة.
وشارك في العمليتين كل من الدكتور عاطف فراج استشاري جراحة عظام، والدكتور عصام حمدي، والدكتور علي الدلجاوي، ومديرة العمليات نجاة نعمان.
، جدة.. فريق طبي ينقذ قدم طفل من البتر بعد حادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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