شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز المعلومات عن تاريخ المسجد النبوي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضح باحث في التاريخ، فؤاد المغامسي، أبرز المعلومات التاريخية عن المسجد النبوي الشريف، والتى منها أن المسجد النبوي احتوى قديما على 6 أبواب، فيما تم استحداث باب البقيع عام 1408.

وأضاف أن المسجد يضم 10 مآذن، بينما احتوى البناء القديم لها على 171 قبة، و31 قبة كبيرة تم تشييدها في التوسعة السعودية.

ونوه بأن المسجد يوجد به 3 محاريب، ومنبر واحد، في حين تحتفظ الاسطوانات التاريخية الموجودة داخل البناء القديم على علاماتها ورموزها القديمة.