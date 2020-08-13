شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2.3 طن أغذية فاسدة قبل توزيعها بأسواق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من ضبط مستودع أغذية بالرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية . تمكنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من ضبط مستودع أغذية بالرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية . وتم ضبط 2.3 طن أغذية منتهية الصلاحية قبل توزيعها بالأسواق وإغلاق المستودع لاستكمال بقية الاجراءت النظامية.

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