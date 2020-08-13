شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تكشف حقوق المتهمين والمدعى عليهم خلال المحاكمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة العدل بأن للمتهمين والمدعى عليهم حقوقاً يحصلون عليها أثناء المحاكمات القضائية، ويجب الإطلاع عليها ومعرفتها.

وأوضحت الوزارة بأن للمتهم في قضية تبين أنها كيدية حق في طلب التعويض، كما أن المتهم الموقوف في قضية لم تصدر بها إدانة ولا تقضي بالسجن يفرج عنه، كما يحق للمتهم احتساب مدة التوقيف ضمن فترة السجن في حال صدر حكم بالإدانة، مضيفة بأن للمدعي عليه يحق له طلب التعويض نتيجة اتهامه كيداً أو إطالة مدة سجنه، كما يحق له سماع أقوال الشهود كل على حدة مع الالتزام بالموعد، وكذلك شطب الدعوى في حال عدم حضور المدعي بحسب الوطن.

وتابعت الوزارة التعديلات الجديدة في النظام القضائي، منها أن ناظر القضية لا يستمع لشهادة الشهود وهم مجتمعون بل يجب أن يستمع لشهادة شخص واحد أمام الخصوم، ثم يستمع لشهادة الآخرين حال وجودهم، على أن يراعي ذكر اسم الشاهد وعمره ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله، ومدى قرابته من الخصوم، وفي حال غياب المدعي دون عذر تقبله المحكمة فيحق لها شطب الدعوى وللمدعى عليه الحق في أن يطلب استمرار النظر، وفي حال الموافقة يتم تحديد جلسة للنظر وتبليغ المدعى عليه بذلك.