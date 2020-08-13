شكرا لمتابعة خبر عن "تنظيم الكهرباء":5 حالات يستحق فيها المستفيد الحصول على تعويض مالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اليوم الخميس الحالات التي يستحق فيها المستفيد الحصول على تعويضات من مقدم الخدمة الكهربائية ، وهي كالتالي :
1- عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها .
2- انقطاع الخدمة الكهربائية اكثر من 4 مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع في السنة .
3- عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية .
4- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل .
5- عدم ايصال خدمة الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد .
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