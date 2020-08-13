آليًا.. الجوازات تحدد حالتين لإسقاط العمالة المنزلية

أوضحت الجوازات السعودية أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية في حالتين، وذلك بعد استفسار من أحد المواطنين، مفاده: «عندي عاملة راحت وما رجعت وحاولت أسقط إقامتها وألغي التأشيرة من أبشر لكن يرفض الطلب».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة (الرسائل والطلبات)، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك».

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