بعد واقعة سفر دون عودة
أوضحت الجوازات السعودية أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية في حالتين، وذلك بعد استفسار من أحد المواطنين، مفاده: «عندي عاملة راحت وما رجعت وحاولت أسقط إقامتها وألغي التأشيرة من أبشر لكن يرفض الطلب».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة (الرسائل والطلبات)، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك».
اقرأ أيضًا:
الجوازات تحدد آلية استخراج جواز السفر الجديد.. وطريقتان لاستلامه
الجوازات تجدد تأكيدها بعدم سفر المواطنين إلى دول الجوار ببطاقة الهوية
كانت هذه تفاصيل خبر آليًا.. الجوازات تحدد حالتين لإسقاط العمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.