شكوى عدم استقبال المستشفيات للعميل المؤمِّن تدفع الضمان الصحي للتفاعل

تفاعل مجلس الضمان الصحي مع شكوى من أحد المواطنين قال خلالها: «هل يحق للمستشفى أو مستوصف أو بمقدم الخدمات الصحية عدم استقبال العميل المؤمن من شركات التأمين؛ بحجة عدم وجود موظف؟».

ورد الحساب الرسمي للضمان الصحي على موقع «تويتر»: «بإمكانكم تقديم شكوى ضد مقدم خدمة رعاية صحية»؛ ونشر الموقع الرسمي للضمان الصحي، «رابط» تقديم الشكوى موضحًا خطوات

تقديم الشكاوى، والتي جاءت كالآتي:

1-الضغط على زر الدخول إلى الخدمة.

2- قم بالبحث واختيار مقدم خدمة الرعاية الصحية التي ترغب الشكوى ضدها.

3-قم بإضافة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة أو الاستمرار كضيف للخدمة.

4-يمكنك تقديم الشكوى عن نفسك أو شخص آخر ذو قرابة درجة أولى أو مجموعة تابعة لك.

5- قم بملء بياناتك كمقدم شكوى.

6-في حال كان المستفيد شخصًا غيرك، قم بملء بيانات المستفيد.

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7-في حال كان المستفيد من الشكوى مجموعة تابعة لك قم بإدخال البيانات لكل مستفيد على حدة وذلك بالضغط على زر «أضف».

8-في حال كانت الشكوى مرتبطة بشكوى سابقة مغلقة، قم بإدخال رقم الشكوى السابقة.

9-أدخل نص الشكوى بشكل واضح.

10-قم بتحميل صورة من الوثائق المؤيدة.

11-راجع البيانات المدخلة مرة أخرى، قد يتسبب ملئ بيانات خاطئة بإلغاء أو تأخر الشكوى.

12-الضغط على زر التأكيد.

وأوضح الموقع الرسمي للضمان الصحي أن المؤمن له أو أي من أطراف العلاقة التأمينية يستطيع تقديم شكوى ضد مقدم خدمة الرعاية الصحية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس.

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