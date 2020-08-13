بكلمة للأمير محمد بن سلمان.. هيئة تقويم التعليم تحتفي بـ«يوم الشباب»

احتفت هيئة تقويم التعليم والتدريب باليوم الدولي للشباب، بكلمة لسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، حول «ثروة الشباب».

ونشرت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، كلمة ولي العهد الذي قال فيها «إن ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت؛ شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله».

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يُذكر أن العالم يحتفي في 12 أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، ووجهت الأمم المتحدة، بهذه المناسبة، الشكر لكل الشباب والشابات الذين يعملون بجد على دعم مجتمعاتهم في التصدي لجائحة كورونا.

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