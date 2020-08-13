تحدث فيها عن الثروة الكبرى
احتفت هيئة تقويم التعليم والتدريب باليوم الدولي للشباب، بكلمة لسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، حول «ثروة الشباب».
ونشرت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، كلمة ولي العهد الذي قال فيها «إن ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت؛ شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله».
يُذكر أن العالم يحتفي في 12 أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، ووجهت الأمم المتحدة، بهذه المناسبة، الشكر لكل الشباب والشابات الذين يعملون بجد على دعم مجتمعاتهم في التصدي لجائحة كورونا.
اقرأ أيضًا:
«الشباب السعودي في أرقام».. تقرير إحصائي جديد بمناسبة اليوم العالمي
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمة للأمير محمد بن سلمان.. هيئة تقويم التعليم تحتفي بـ«يوم الشباب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.