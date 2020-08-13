منصة أبشر: خطوات بسيطة لفتح حساب بنكي عبر خدمة قبول

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة آلية فتح حساب بنكي إلكترونيًا عبر خدمة قبول.

وأضافت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي أنه يمكن فتح حساب بنكي إلكترونيًا عن طريق بدء الإجراءات من خلال موقع البنك الذي يرغب المستفيد فتح حساب به.

ثم يبحث عن خدمة قبول في محرك البحث في منصة أبشر، وعبر خدمة قبول يكمل الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر.

Advertisements

وكانت منصة أبشر أوضحت أنها تتضمن أكثر من 24 قطاعًا تشمل جميع الخدمات، وتتيح تنفيذ الخدمات إلكترونيًا وخدمات موجودة 24 ساعة لتوفير الوقت مع دعم فني متواصل.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية تكشف بالخطوات طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر «أبشر»

توضيح من «أبشر» للمستفيدين بشأن الحفاظ على خصوصية البيانات