بدء الإجراءات من خلال موقع البنك المناسب للمستفيد
أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة آلية فتح حساب بنكي إلكترونيًا عبر خدمة قبول.
وأضافت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي أنه يمكن فتح حساب بنكي إلكترونيًا عن طريق بدء الإجراءات من خلال موقع البنك الذي يرغب المستفيد فتح حساب به.
ثم يبحث عن خدمة قبول في محرك البحث في منصة أبشر، وعبر خدمة قبول يكمل الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر.
وكانت منصة أبشر أوضحت أنها تتضمن أكثر من 24 قطاعًا تشمل جميع الخدمات، وتتيح تنفيذ الخدمات إلكترونيًا وخدمات موجودة 24 ساعة لتوفير الوقت مع دعم فني متواصل.
اقرأ أيضًا:
الأحوال المدنية تكشف بالخطوات طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر «أبشر»
كانت هذه تفاصيل خبر منصة أبشر: خطوات بسيطة لفتح حساب بنكي عبر خدمة قبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.