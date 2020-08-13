

عنيزة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

تشارك لجنة التنمية السياحية بعنيزة في موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة ،وذلك عبر تقديم عدد من الخدمات مثل الإسهام بتامين نقاط بيع التمور بالتجزئة ، و تسهيل مشاركة الأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة في المقار الثلاث للفعاليات المصاحبة .

وأبان أمين عام اللجنة يوسف عبدالرحمن الوهيب أن روزنامة السياحية التي تنظمها اللجنة سنويًا تشمل العديد من المناشط والفعاليات السياحية التي تشهدها عنيزة ضمن الروزنامة التي تصدرها اللجنة كل عام غير أن موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة كون اتمور ثروة وطنية متجددة وتشكّل قيمة للاقتصاد الوطني وهو حدث موسمي يتطلب نجاحه تعاون جميع القطاعات .

// انتهى //

12:55ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة التنمية السياحية بعنيزة تشارك بفعاليات موسم التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.