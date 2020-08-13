السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا لمطابقة وثائقهم



أبها 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

دعت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي1442هـ ، لمطابقة الوثائق والمستندات.

وأوضح عميد العمادة الدكتور أحمد آل فايع أن المطابقة خاصة بالملتحقين ببرامج الدراسات العليا من خريجي الجامعات الأخرى غير جامعة الملك خالد، أما بالنسبة لخريجي جامعة الملك خالد، فسيتم الاكتفاء بالبيانات التي تم عكسها آلياً من النظام الأكاديمي للجامعة، وفي حال تطلب الأمر حضورهم فسيتم التواصل معهم لاحقاً، كما سيتم صرف الأرقام الجامعية لهم ابتداء من يوم الأحد المقبل من خلال الرسائل النصية، ويمكنهم بعد ذلك طباعة إشعار القبول النهائي من (أكاديميا) دون الحضور إلى الجامعة.

وأضاف آل فايع أن مواعيد وأماكن مطابقة الوثائق لخريجي غير جامعة الملك خالد ستكون في المدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) صالة الخدمات الرئيسة بالدور الأرضي للطلاب، وأما الطالبات فستكون في المجمع الأكاديمي لدراسة الطالبات بلعصان (صالة القبول) وذلك يومي الأربعاء 29 / 12/ 1441هـ والخميس 1 / 1 / 1442 هـ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأشارت العمادة إلى أنه في حال عدم الحضور للمطابقة في المواعيد المحددة أعلاه فسيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

// انتهى //

12:47ت م

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