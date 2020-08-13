

مكة المكرمة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت ستة منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحيه سارية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

ودعا الشريف المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، لتتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

// انتهى //

11:57ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق منشآت غذائية مُخالفة في نطاق بلدية أجياد مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.