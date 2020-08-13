السعودية اليوم / الأردن تقيم جسراً جويًا للمساعدات الإنسانية إلى لبنان



عمّان 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

غادرت من الأردن اليوم، أولى طائرات الجسر الجوي بين العاصمة عمّان والعاصمة اللبنانية بيروت، لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وتتكون المساعدات بحسب بيان صحفي، من مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة ومولدات كهربائية وحسب الاحتياجات التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ مدينة بيروت.

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11:51ت م

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