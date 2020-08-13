السعودية اليوم / مقتل 59 عنصرًا إرهابيًا شمالي موزمبيق



مابوتو 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أعلنت قوات الدفاع والأمن في موزمبيق عن مقتل 59 عنصرًا إرهابيًا خلال الأسبوع الماضي في مقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد.

وأفادت القيادة المشتركة لقوات الدفاع والأمن في بيان اليوم أن الإرهابيين كانوا يحاولون احتلال منطقة موسيمبوا دا برايا على مدى أسبوع، وتسللوا إلى المجتمعات هناك قبل مهاجمة القرى المحلية.

وأضاف البيان أنه في سياق إجراءات الدفاع عن السكان ضد الأعمال الإرهابية، حققت قوات الدفاع والأمن نتائج عملياتيه مختلفة تكللت بقتل 59 من الإرهابيين وتدمير ستة معسكرات ووسائل يستخدمها الإرهابيون.

وأكدت قوات الدفاع والأمن التزامها باستعادة النظام العام والأمن في المنطقة، لافتة إلى أن عملياتها الهجومية المضادة قد نُفذت لتحييد هؤلاء الإرهابيين الذين يستخدمون السكان كدروع في المناطق المتضررة.

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11:50ت م

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