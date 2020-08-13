السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالدمام ينفذ حملة تفتيشية على سوق السمك



الدمام 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم، حملة تفتيشية في سوق السمك بالدمام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة اسفرت عن إتلاف 35 كيلوغراماً من الأسماك، و 14 كيلوغرام من الروبيان، و 4 كيلوغرام من الاستكوزا، ومصادرة أكثر من 33 قطعة من أدوات التقطيع والتنظيف غير صالحة للاستخدام.

وأكد استمرار الحملات الميدانية التفتيشية على جميع أسواق المنطقة الشرقية، داعياً المستثمرين في تجارة الأسماك والروبيان التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

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11:41ت م

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