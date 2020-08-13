السعودية اليوم / روسيا تسجل 5057 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 124 حالة وفاة بالإضافة إلى 5057 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 15384 حالة وفاة و907758 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6098 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 716396.

// انتهى //

11:39ت م

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موسكو 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 124 حالة وفاة بالإضافة إلى 5057 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 15384 حالة وفاة و907758 إصابة.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6098 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 716396.// انتهى //11:39ت م0046

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