فرنسا تنشر طائرتين رافال وسفينة حربية بشرق المتوسط وسط توتر مع تركيا المزيد

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.

وأكد ماكرون، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، أمس رفض باريس لخطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب".



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وأعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب بها القرار التركي "الأحادي" بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وارتفعت التوترات بين تركيا واليونان مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

وأمس، حذرت وزارة الدفاع اليونانية، من استمرار الاستفزازات التركية في البحر المتوسط.



كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه تم نشر الأسطول البحري ووضع القوات المسلحة في حالة تأهب ردا على نشر تركيا لأسطولها.