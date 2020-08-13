استاد الأهلي الجديد.. أرباح بالملايين والجمهور أكبر المستفيدين

يستعد الأهلي المصري للإعلان عن استاده الجديد، في وقت لاحق الأربعاء، من خلال احتفالية كبرى يتقدمها نجوم النادي السابقون، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



وفي الوقت الذي تم الكشف عن برنامج الحفل، وأبرز المفاجآت التي تنتظر الجماهير، تساءل البعض عن العائد المادي والفني الذي يعود على الفريق بعد استئجار ملعب السلام وتغيير اسمه.

وكان الأهلي وقع عقدا مع شركة استادات القابضة، لإدارة وتطوير منشآته الرياضية، وتوفير ملعب له خلال فترة العقد.

فوائد فنية

وكان الأهلي يسعى لتطوير أرضية ملعب "مختار التتش" بمقر النادي، بعد شكوى المدربين منها، لكنه أرجأ العملية عدة مرات، قبل الدخول في اتفاقية الملعب الجديد.

وقامت الشركة التي تدير الملف بتغيير أرضية الملعب الجديد، فضلا عن تهيئة غرف اللاعبين وغرف الجيمانيزيوم بأحدث أجهزة التدريب والاستشفاء.

وبات للأهلي ملعب واحد يخوض عليه كل مبارياته المحلية، فضلا عن إمكانية استضافة المباريات الودية والقارية، وهو الأمر الذي يجد استحسانا من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





أرباح بالملايين

مصدر بالنادي كشف لمراسل "العين الرياضية" عن العوائد المالية التي سيحصل عليها من وراء استاد الأهلي الجديد، كان أبرزها انتعاش خزينته كل عام بمبلغ ثابت، يقدر بنحو 23 مليون جنيه مصري (1.5 مليون دولار تقريبا) في العام الأول مع إضافات كل عام.

وستوفر خزينة الأهلي إجمالي المبالغ المدفوعة لاستئجار ملاعب لخوض المباريات عليها، والتي تصل كل موسم إلى نحو 5 ملايين جنيه مصري (312 ألف دولار) في كل موسم.

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وتابع المصدر: "الأهلي يدفع 150 ألف جنيه (10 آلاف دولار) في كل مباراة يخوضها على ملعب القاهرة الدولي، بينما يدفع نصف المبلغ حال استضافة فريق أجنبي للتدريب على الملعب ليلة المباراة، فضلا عن قيمة استئجار الملاعب الفرعية لتدريبات الفريق الضيف".

وحسب المصدر، سيستفيد الأهلي من تذاكر حضور الجماهير، سواء للتدريبات أو المباريات الودية أو القارية، حال استمرار غياب الجماهير في البطولات المحلية.

وسيتيح الأهلي لجماهيره حجز تذاكر في أيام محددة كل أسبوع لعمل جولة في الملعب، على غرار ما يحدث في الملاعب الأوروبية الكبرى.





كما سيخصص الأهلي تذاكر خاصة لمتحفه بالملعب، والذي سيضم جميع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها النادي خلال تاريخه، وبعض ممتلكات نجومه التاريخيين، ومجسمات لأهم اللحظات في تاريخه بالإضافة إلى ماكيتات لفروع النادي، وبانوراما الأهلي التي ستروي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام.

وسيتيح الأهلي للجماهير التصوير مع الكؤوس وعدد من الفعاليات، مقابل تذكرة المتحف، علما بأن هذا الأمر لم يكن متاحا سابقا سوى لأعضاء الجمعية العمومية، حيث كانت تعرض مجانا في المقر الرئيسي.

فضلا عن ذلك سيتم وضع إعلانات في المحيط الخارجي للاستاد، وداخل المدرجات وأعلى السور الداخلي، وهي كلها خارج حقوق الإعلانات المباعة بالفعل للشركة الراعية للنادي.

ويحصل الأهلي على نسبة 25٪ تقريبا من إجمالي إيرادات تذاكر الجولات والمتحف والإعلانات، فضلا عن نسبة 100٪ من إجمالي أرباح مبيعات التذاكر.

وتوقع مصدر بالنادي أن تفوق قيمة الإيرادات مبلغ 100 مليون جنيه مصري (6.25 مليون دولار) سنويا، بداية من العام المقبل، خاصة في حال عودة الجماهير للملاعب.



