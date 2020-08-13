هذه آلية تطبيق تباعد لإخطار الشخص المخالط لمصاب كورونا

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق تباعد أنه عند طلب المساعدة بعد إشعار الشخص بمخالطة مصاب بفيروس كورونا يقوم التطبيق بإرسال البيانات إلى وزارة الصحة، والتي بدورها تتواصل مع الحالات حسب الأولوية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف التطبيق في تغريدة له عبر تويتر، أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة عند الحاجة عبر الرقم (937)، وأوضح التقرير أنه ينبغي على من ثبت إصابته بالفيروس، مشاركة التشخيص عبر تطبيق (تباعد)؛ لكي يتم إشعار المخالطين له خلال الـ14 يومًا الماضية.

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حملوا التطبيق:

ويوم أمس، شددت وزارة الصحة على أهمية وجود تطبيقي تباعد وتوكلنا في هواتف المواطنين والمقيمين بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ودعت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى تحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا والاستفادة من خدماتهما، مبينةً أن التطبيق الأول وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُور لأجلها. ويمكن التطبيق من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من “الصحة” مع الحفاظ على سرية البيانات، كما يقدم تطبيق “توكلنا” عِدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

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