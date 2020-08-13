- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أسر التوحد تقدم 4 مساكن لمستفيديها بالتعاون مع الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسر التوحد تقدم 4 مساكن لمستفيديها بالتعاون مع الإسكان
في إطار سعيها لتقديم الخدمات لأسر مرضى التوحد
متابعات الخليج 365 - واس
حصلت جمعية أسر التوحد الخيرية ، على 4 مساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان ، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم الخدمات اللائقة لأسر مرضى التوحد ، وتذليل كافة الصعوبات ، للحصول على احتياجاتهم ، وتوفير حياة كريمة للمصابين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز الفيصل الفرحان ، أن الجمعية تحرص دومًا على التواصل الفعّال مع أسر مصابي التوحد ، للوقوف على حالاتهم ومحاولة تقديم ما يلزم من مساعدات ومعونات في إطار قدرات الجمعية وطاقتها.
وأشار إلى أن الجمعية تهدف من خلال عملها لخدمة أسر المصابين بطيف التوحد بتطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد ، ولدعم وتحفيز الأسر ، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع ورفع الوعي المجتمعي بالتوحد ، وتعزيز البناء المؤسسي للجمعية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أسر التوحد تقدم 4 مساكن لمستفيديها بالتعاون مع الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.