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العراق: استهداف تركيا لضباطنا يعتبر تصرفًا خطيرًا
يمثل نوعًا من العدوانية ضد السيادة العراقية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن استهداف تركيا لضباط عراقيين يعتبر تصرفًا خطيرًا ويمثل نوعًا من العدوانية ضد السيادة العراقية.
وجدد الجيش العراقي في وقت سابق تأكيد بلاده رفض الانتهاكات التركية وذلك في خضم القصف المتكرر للأراضي العراقية الحدودية في حين أعلنت وزارة الخارجية العراقية إلغاء جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحالي.
خط أحمر:
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول الزبيدي في اتصال مع العربية، مساء أمس الأربعاء، أن سيادة البلاد خط أحمر، مضيفاً أن لدى الجيش عدة طرق للرد على اعتداءات تركيا.
وعند سؤاله إن كان الرد العسكري واردًا، اكتفى بالقول إن هناك عدة خيارات.
كما شدد على أن الجيش لن يسمح باستخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار، لكن في المقابل يجب على تركيا احترام سيادة البلاد.
وقال إن جيش العراق لديه عدة طرق للرد على اعتداءات تركيا.
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