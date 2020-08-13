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تداول: إطلاق مؤشر مرتبط بحوكمة الشركات
بحلول الربع الرابع من هذا العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان، إن “تداول” تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع المؤشر العالمي MSC.
وأضاف الحصان أن عملية إطلاق المؤشر ستكون بحلول الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من عام 2021.
70 شركة على الأقل:
وأشار إلى أن المؤشر الجديد سيضم 70 شركة على الأقل، وسيعتمد معايير مؤشر MSCI.
وأكد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قد أصبحت أحد متطلبات الاستثمار خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، ومن الضروري مواكبتها في السوق السعودي.
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