محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب محمد بن جارالله بن تويم المنجومي الثبيتي أحد منسوبي وزارة الدفاع بزفافه، ليلة أمس بمحافظة الطائف، وسط حضور الأهل والأقارب ودعواتهم له بالتوفيق بالحياة الزوجية السعيدة. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:01 PM Advertisements "الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائف "الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائف احتفل الشاب محمد بن جارالله بن تويم المنجومي الثبيتي أحد منسوبي وزارة الدفاع بزفافه، ليلة أمس بمحافظة الطائف، وسط حضور الأهل والأقارب ودعواتهم له بالتوفيق بالحياة الزوجية السعيدة. الكلمات المفتاحية ، "الثبيتي" يحتفل بزواجه في الطائف ،

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