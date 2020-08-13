محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل. وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 11:15 AM تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات Advertisements الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل. وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏ الكلمات المفتاحية ، الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ ،

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