شكرا لمتابعة خبر عن الكويت تسمح للسعوديين بدخول البلاد بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى): ذكرت مصادر أن الجهات المعنية في الكويت تسمح للمواطنين السعوديين الدخول للبلاد إذا كانوا برفقة أقاربهم الكويتيين خلال عبور المنفذ ودون الحصول على تصريح. ذكرت مصادر أن الجهات المعنية في الكويت تسمح للمواطنين السعوديين الدخول للبلاد إذا كانوا برفقة أقاربهم الكويتيين خلال عبور المنفذ ودون الحصول على تصريح. وأوضحت أن من يكون أقاربهم في الكويت فشرط للدخول للبلاد التسجيل في منصة “معاكم” التابعة للخارجية الكويتية، والحصول على تصريح مع اشتراط احضار نتيجة فحص سلبية لـ”PCR” على ألا يكون مضى عليه “48” ساعة.

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