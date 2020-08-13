شكرا لمتابعة خبر عن "البلدية" توجه بإيقاف تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ من إجمالي فاتورة المبيعات .

وقالت الوزارة أنه لاصحة لتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ بنسبة 100 % من إجمالي فاتورة المبيعات ، وأن إيقاف تقديم منتجات التبغ لا زال سارياً في جميع مناطق المملكة كإجراء احترازي ضد كورونا ، وعليه تم إيقاف تحصيل رسم التقديم .

وكانت معلومات قد تداولت عن تحصيل الوزارة للرسوم واستعادة النشاط بالرغم من استمرار جائحة كورونا على غير الحقيقة .