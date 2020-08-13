شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاعر جازان الفصيح الذي فجرت موهبته قصة حب قديمة يتحدث عن حياته ومهنته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مقطع فيديو عن موهبة شعرية رائدة في منطقة جازان لمواطن لا يحمل سوى شهادة سادس ابتدائي ويعمل في مهنة التحطيب مسخراً حياته للشعر العامي والفصحى .

وكشف الشاعر يحى رياني موهبة ابن جازان " عبد الله الفقيري " الذي فجرت موهبته قصة حب لفتاة لم تتكلل بالنجاح وبدأ الشعر في عمر 20 عام .

ويعيش "الفقيري " على مهنة التحطيب دونما احتواء لموهبته النابغة وقدرته اللغوية الفطرية ، كما لا يملك سيارة او بيت او زوجة وكل ما يملكه قصائده التي يعتبرها ثروته الحقيقية .

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ومن أبرز الأبيات التي قالها الفقيري :

شوفتك في صورة وقمت اصيح يا زينة واوصف جمالك وقالوا الناس مو صاحي

وش لون لو تلتقي عيني على عينك وكاد بشعل في عز الشمس مصباحي

ماريد الأيام تجمع بيني وبينك لوصرت في جبهتك من يطلق سراحي !