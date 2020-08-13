شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سعد الخثلان: الغناء بدون موسيقى جائز شرعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء ، بأن الغناء دون موسيقى جائز شرعا .

وأوضح الشيخ سعد الخثلان بأن الغناء بدون موسيقى كان يسمى في العرب قديما الشعر الملحن، وهو لا بأس به وكان يفعل في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، إلا أنه غير جائز في حال كان مصحوبا بالمعازف.

وكان ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين عن حكم الغناء بدون موسيقى وجوازه الشرعي.