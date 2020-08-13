10 احتياجات لا غنى عنها لطفل سوي نفسيا واجتماعيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة حقوق الإنسان احتياجات الطفل التي يجب توفيرها وفقاً للأنظمة التي تكفل حماية الطفل في المملكة ، وهي على النحو التالي :
1- اجتماعية : لإكتساب الطفل مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات مع الآخرين .
2- نفسية : كعدم الشعور بالتهديد او الخوف الدائم وان يخضع للعلج النفسي إن لزم الأمر .
3- ثقافية : كالحق في الإطلاع على العلوم والفنون والمعارف .
4- عاطفية : بتوفير بيئة حاضنة بأسرته الطبيعية او اسرة بديلة او مؤسسة رعاية اجتماعية .
5- فكرية : كالتعبير عن الرأي والرغبات .
6- أمنية : كمنع الضرر والعنف وإحطاته بالأمان .
7- صحية : توفير الرعاية والوقاية الصحية .
8- تربوية : بالتنشأة السليمة وزرع الأخلاق الحميدة .
9- تعليمية : بتوفير التعليم الأساسي مجاناً وبيئة تعليمية مناسبة .
10- عقلية : كل ما يلزم الإدراك ونمو العقل والمعرفة .
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