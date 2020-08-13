شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح شروط قبول عقد الإيجار كمستند للاستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس الشروط التي يجب توفرها لقبول عقد الإيجار كمستند للإستقلالية.

وأبان حساب المواطن أنه يجب أن يكون المستند بإسم المستفيد وأن يكون مستند غير مشترك ولا يمكن قبول إرفاق العقد إلا من المستأجر الرئيسي .

وكان "حساب المواطن " قد أوضح أن مستندات إثبات الإستقلالية تبدأ من عمر 18 عام وهي عبارة عن عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي- خاص)، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.