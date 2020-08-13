تفاصيل الحالة الصحية للأمير الوليد بن بدر بعد إصابته بكورونا

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أوضح الأمير الوليد بن بدر عضو شرف النصر، أن حالته الصحية في تحسن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطمأن الأمير الوليد الجميع عن حالته الصحية، موضحًا أنه بحاجة لـ 5 أيام للخروج من العناية المركزة.

وقدم الشكر للجميع على الدعم والاهتمام، معتذرًا عن عدم قدرته على التواصل، قائلا: ” دعائكم كان له أكبر الأثر استجابة من العلي العظيم ” .

وكان الأمير سطام بن خالد آل سعود، أعلن عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا الاسبوع الماضي.

