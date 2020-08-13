وزارة الموارد البشرية تعلن عن فتح باب التسجيل في بوابة العمل المرن

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تعلن وزارة الموارد البشرية عن إطلاق موقع (العمل المرن) وهو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة ويعني بدعم وتنظيم العمل المرن وتوثيق عقود العمل لجميع القطاعات التي تخضع لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نبذة عن العمل المرن:

هو برنامج لتمكين السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل إضافي على أساس الأجر بالساعة لجميع الفئات العمرية، ويتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن في فرع المعاشات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الفئات المستهدفة:

– الباحثين عن عمل.

– الطلاب والطالبات.

– ربات البيوت.

– موظفي القطاع الخاص الراغبين في زيادة دخلهم.

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مزايا العمل المرن:

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– لا يستلزم مؤهل أو خبرات سابقة.

– ساعات عمل أقل ومرونة أكبر.

– لا يوجد عدد محدد للعقود المرنة التي يمكن توقيعها.

– الحصول على خبرة ومصدر دخل.

– لا يتطلب فترة تجربة.

– لا يلزم التفرغ.

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طريقة التسجيل:

التسجيل في بوابة العمل المرن متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/31GMxD8

تفاصيل أكثر:

https://mrn.sa/about-mrn/

