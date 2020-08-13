هدف يعلن عن 500 فرصة تأهيل وتدريب منتهي بالتوظيف للرجال والنساء

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يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي وجهات تدريبية عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برنامج التأهيل والتدريب المنتهي بالتوظيف لعدد (500) متدرب على وظيفة (فني ترميز طبي) على النحو التالي:

– المسار الأول (عدد 400 مقعد)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس في العلوم الطبيعية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء).

مدة البرنامج: 12 شهر (9 شهور تدريب نظري و 3 شهور تدريب على رأس العمل).

– المسار الثاني (عدد 100 مقعد)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس في تخصصات (الأشعة، التمريض، الأطباء غير الممارسين).

مدة البرنامج: 4 شهور (تدريب نظري).

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أهداف البرنامج:

– دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

– سد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص.

– مواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية.

– دعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 1441/12/22هـ من خلال موقع طاقات: https://www.taqat.sa وعلى من تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل وتحديث بياناتهم الشخصية على موقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات) في موعد أقصاه الإثنين القادم الموافق 1441/12/27هـ (الموافق 2020/8/17م).

تفاصيل أكثر:

https://www.hrdf.org.sa/News/4589

