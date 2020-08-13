منصة إدراك تعلن 167 دورة مجانية مع شهادة إجتياز في مختلف المجالات

︎ :

.



تعلن مبادرة إدراك (إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية) عن توفر (167) دورة مجانية عن بعد مع الشهادات (متاحة للسعوديين والسعوديات) تشمل (5) دورات في اللغة الإنجليزية و (24) دورة في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات على النحو التالي:

اللغات والأداب:

– سلسلة تعليم الإنجليزية (مهارات المحادثة للمبتدئين)

– سلسلة تعليم الإنجليزية (مهارات المحادثة للمبتدئين – 1)

– سلسلة تعليم الإنجليزية (مهارات المحادثة للمبتدئين – 2)

– سلسلة تعليم الإنجليزية (مهارات المحادثة للمبتدئين – 3)

– مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية

– أساسيات اللغة الفرنسية

قسم التكنولوجيا:

– الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL Base)

– التسويق الرقمي (الـ SEO التحليل الرقمي، والتواجد الصحيح)

– الأمن السيبراني

– مايكروسوفت أوفيس (365)

– البرمجة بلغة الجافا (1)

– البرمجة بلغة الجافا (2)

– البرمجة بلغة الجافا (3)

– مهارات متقدمة في إكسل

– تطبيقات منهجية الأجايل

– برمجة تطبيقات الأندرويد

– أساسيات برمجة الاردوينو ومشاريعه العملية

– مقدمة إلى الذكاء الإصطناعي

– علم البيانات والتعلم الآلي

– تصميم الألعاب الإلكترونية

– أساسيات الحاسوب

– أساسيات الإنترنت والمراسلات

– معالج النصوص (Word)

– الجداول الإلكترونية (Excel)

– إنترنت الأشياء

– برمجة تطبيقات الآيفون

– إدارة المنتجات الرقمية

– بناء المواقع الإلكترونية باستخدام ووردبريس

– مقدمة في علم النانوتكنولوجي

– مقدمة إلى البرمجة باستخدام لغة بايثون

ملاحظات:

Advertisements

– يتوفر دورات أخرى في المنصة بمجالات (الأعمال والريادة، الصحة، العلوم، الإعلام، مهارات التوظيف، الاقتصاد، التصميم، تطوير الذات والعلوم الإنسانية).

– كل دورة تحتوي على منهج دراسي عبارة عن (وحدات) ويشترط إكمالها وإجتياز الاختبار المحدد للحصول على شهادة إجتياز.

– الدورات برعاية شركات عالمية كبرى ومعاهد وجامعات معتمدة.

– جميع الدورات مجانية بالإضافة إلى الشهادات.

خطوات التسجيل:

1- إنشاء حساب مجاني خاص بك وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني (لإنشاء حساب إضغط هنا).

2- بعد التسجيل: تصفح المساقات (المسارات) على رابط التسجيل الموضح أدناه.

3- عند اختيار احد المساقات (المسارات) أضغط على زر (سجل الآن).

4- سيتم إرسال رسالة تأكيدية على البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل عليه.

5- يمكنك الدخول على المسار وبدء الدورة من خلال لوحة المعلومات الخاصة بك.

6- بعد إتمام المسار يمكن استخراج الشهادة مجاناً دون رسوم في صفحة معلوماتك والضغط على زر (إصدار الشهادة).

نبذة عن إدراك:

إدراك هي منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر (MOOCs). تم تأسيسها بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية والتي تحرص على بذل كافة الجهود والمساعي للمساهمة في وضع العالم العربي في المقدمة في مجال التربية والتعليم كونهما حجر الأساس لتطور وازدهار الشعوب، تعمل إدراك بالشراكة مع edX وهي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم والتابعة لجامعة هارفرد الأميركية و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عبر اتباع خطوات التسجيل الموضحة أعلاه ثم اختيار القسم والدورة (المسار) المطلوب على الرابط: https://bit.ly/35N0LnD

