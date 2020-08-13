وزارة المالية تعلن طرح 8 دورات تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة معتمدة

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تعلن وزارة المالية بالتعاون مع منصة (دروب) عن طرح (8) دورات تدريبية مجانية (عن بعد) في مسار (المحاسبة المالية) للرجال والنساء عبر (برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة) مع شهادات معتمدة على النحو التالي:

الدورات المتاحة:

– معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الأول)

– معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثاني)

– معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثالث)

– أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول)

– أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني)

– إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

– تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول

– مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

المزايا:

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– دورات مجانية مستمرة عن بعد للرجال والنساء من مختلف المناطق.

– شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً طريق اختيار الدورة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2YXO9qE

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.doroob.sa/ar/mof/

