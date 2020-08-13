مؤسسة التقاعد تعدد سلبيات المعاش المبكر: «لا تستعجل»

عددت المؤسسة العامة للتقاعد سلبيات التقاعد المبكر، مشيرة إلى أنه يقلل على المتقاعدين فرص زيادة المعاش التقاعدي، وقال الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع «تويتر»: «استثمر في نفسك، ولا تستعجل قِطاف الثمر، التقاعد المبكر يقلل عليك فرص زيادة معاشك التقاعدي، استثمر جميع مدة وظيفتك حتى آخر لحظة؛ لتنعم بنتائج جهدك بعد تقاعدك».

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، قد حددت الحالات التي تتم فيها تسوية المعاش بشكل استثنائي في حالات العجز والوفاة أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس، وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تتم تسوية المعاش في حالة العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة.

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