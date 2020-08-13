بالفيديو.. الخثلان يحذِّر من «فعل جاهلي» يلجأ إليه بعض الأقارب

جدد التأكيد على صلة الرحم
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم قطع صلة الرحم مع أحد الأقارب بسبب وجود مشاكل بين الأسرة، وذلك خلال استضافة الخثلان في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة».
وردًا على سؤال حول حكم مقاطعة أبناء الخال بسبب مقاطعة أبيهم لأمهم، قال الخثلان إن هذا من فعل الجاهلية؛ حيث كانوا يأخذون الإنسان بجريرة غيره، وأن هذا التصرف لا يجوز، متسائلًا: ما ذنب الأولاد؟، ومستشهدًا في الوقت نفسه بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وأضاف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه منذ البداية لا يجوز للخال أن يقاطع أخته، كما لا يجوز للأولاد مقاطعة أولاد خالهم ردًا على هذا التصرف من قبل أبيهم.
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