«الحصيني» يُحدد خريطة وقوة «أمطار الخميس» على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في آخره والحرارة حول معدلاتها بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع اليوم الخميس نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة والساحل الغربي حتى شمال جازان».

وتابع: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان واليمن وسلطنة عمان.